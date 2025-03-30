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ddr22
В сети появились изображения Galaxy Z Flip 7 FE с двумя камерами
Утечки подтвердили дизайн Galaxy Z Flip 7 FE с 6,7-дюймовым экраном и процессором Exynos 2400e.

Слухи о бюджетной версии складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 7 FE получили подтверждение благодаря совместной публикации инсайдеров OnLeaks и SammyGuru. Устройство сохранит узнаваемый дизайн обычной версии Z Flip 7 с двумя камерами на задней панели и внешним экраном, но получит несколько ключевых отличий. Основной внутренний экран составит 6,7 дюймов, а внешний — 3,4 дюйма, что немного меньше, чем у флагманской модели.  

Габариты Galaxy Z Flip 7 FE составят 165,1×71,7×7,4 мм. Главным техническим отличием станет использование прошлогоднего процессора Exynos 2400e вместо нового Exynos 2500 в обычной версии. Также возможны изменения в модуле камер, хотя точные характеристики пока остаются неизвестными.  

Интересно, что внешне FE-версия практически не будет отличаться от флагмана. Компания явно хочет предложить более доступный вариант складного смартфона, сохранив премиальный внешний вид.

Пока неясно, какую ценовую политику выберет Samsung для Z Flip 7 FE, но очевидно, что устройство займет нишу между обычными смартфонами и флагманскими складными моделями. Ожидается, что официальный анонс состоится во второй половине 2024 года вместе с представлением основной линейки Galaxy Z Flip 7.  

#galaxy z flip 7 fe
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