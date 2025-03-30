Компания Google изменила модель разработки Android AOSP на приватную, но пообещала сохранить открытость исходного кода.

Google объявил о значительных изменениях в процессе разработки Android Open Source Project (AOSP), который почти 16 лет оставался полностью открытым. Теперь компания переводит весь процесс разработки на приватную ветку, которая ранее использовалась только для версий с Google Mobile Services (GMS). Это решение, по словам представителей Google, направлено на оптимизацию и упрощение процесса разработки, но вызвало вопросы у сообщества разработчиков.

Исторически AOSP развивался параллельно в двух ветках — публичной (под лицензией Apache 2.0) и приватной (требующей лицензии GMS). В последние годы различия между ними становились все более существенными, причем публичная версия часто оказывалась устаревшей по сравнению с закрытой. Новый подход предполагает, что весь процесс разработки будет сначала проходить в закрытом режиме, а исходный код будет публиковаться постфактум.

Google подчеркивает, что AOSP останется открытым проектом, и компания продолжит публиковать исходный код. Однако задержка в публикации и полный переход на приватную разработку вызывают опасения у сторонников открытого ПО. Некоторые эксперты считают, что это может стать последним ударом по кастомным сборкам Android, которые и так теряли актуальность из-за растущего разрыва между публичной и приватной версиями.

Для обычных пользователей это изменение, скорее всего, останется незаметным. Но для сообщества разработчиков и энтузиастов, создающих альтернативные прошивки, новая политика Google может создать дополнительные сложности. Компания продолжает настаивать на своей приверженности принципам открытости, хотя и в адаптированной форме, соответствующей современным реалиям разработки мобильных ОС.