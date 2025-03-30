Компания Audio-Technica представила ограниченную серию беспроводных наушников ATH-CKS50TW2 с дизайном и звуковыми эффектами из вселенной Star Wars.

Японская компания Audio-Technica представила специальную серию беспроводных наушников ATH-CKS50TW2, вдохновленную вселенной Star Wars. Четыре новых варианта оформления посвящены культовым персонажам саги — R2-D2, Грогу, Мандалорцу и Дарту Вейдеру. Особенность этих моделей не только в уникальном дизайне корпуса и упаковки, но и в специальных звуковых эффектах, соответствующих каждому персонажу. Например, версия Дарта Вейдера воспроизводит звук его дыхания при подключении и характерный звук светового меча при высоком уровне заряда батареи.

Новые наушники сохранили все технические характеристики базовой модели, включая 9-мм динамики, гибридное активное шумоподавление и защиту по стандарту IP55. Они поддерживают Bluetooth Multipoint и LE, а также работают с фирменным приложением для настройки эквалайзера и режимов шумоподавления. Особенностью серии является уникальная технология Magnetic Switch, позволяющая выключать наушники без использования зарядного кейса.

Старт предзаказов запланирован на 21 апреля, а официальные продажи начнутся 4 мая 2025 года — в День Star Wars. Наушники также будут доступны на фестивале Star Wars Celebration Japan с 18 по 20 апреля. Стоимость ограниченной серии составит 179 долларов, что на 30 долларов дороже стандартных версий.

У Audio-Technica ATH-CKS50TW2 временя автономной работы — до 25 часов без подзарядки (15 часов с включенным шумоподавлением) и дополнительными 40 часами (25 часов с ANC) от кейса. Поддержка быстрой зарядки позволяет получить 90 минут работы после 5-минутной подзарядки. Кейс поддерживает как проводную зарядку через USB-C, так и беспроводную по стандарту Qi.