Появилась новая информация о бета-версии 23.09 для умных часов Garmin Forerunner, обновление принесло улучшения подсчета повторений и работы датчиков

Компания Garmin начала тестирование бета-версии 23.09 для своих популярных умных часов серии Forerunner, включая модели 165, 255, 265, 955 и 965. Это первое крупное обновление в новом цикле бета-тестирования 23.xx, следующее за стабильным релизом версии 22.22, выпущенной в середине марта 2025 года. Основные изменения касаются функционала для тренировок и работы сенсоров.

Среди ключевых улучшений — усовершенствованный виджет управления велосипедной камерой, возможность создавать индивидуальные тренировки для ходьбы, а также отображение рекомендуемых вело- и беговых тренировок в календаре, если они запланированы на один день. Для топовых моделей 265, 955 и 965 дополнительно улучшен подсчет повторений во время силовых упражнений. Также разработчики исправили ряд ошибок, включая проблемы с синхронизацией аудиозаметок в йога-тренировках и отображением данных альтиметра.

Особое внимание было уделено стабильности работы. В обновлении исправлены неполадки с подключением датчиков, проблемы в тренировках из TrainingPeaks и некорректные подсказки о включении Wi-Fi в режиме энергосбережения. Владельцы Forerunner 255 и 955 оценят исправление багов на экране картографических данных, а пользователи базовой модели 165 снова смогут регулировать звуковые уведомления.

Пока бета-версия 23.09 недоступна для загрузки, но в Garmin пообещали начать ее распространение в ближайшее время. Чтобы установить обновление, пользователям нужно будет зайти в меню настроек и проверить наличие новой версии вручную. Компания традиционно предупреждает, что бета-версии могут содержать невыявленные ошибки.