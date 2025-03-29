Apple выбрала соотношение сторон 4:3 для складного iPhone ради совместимости с iPadOS

Появились новые детали о разработке складного iPhone, который Apple планирует выпустить в 2026 году. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station с Weibo, устройство получит необычное для смартфонов соотношение сторон 4:3 — такое же, как у iPad. Это решение объясняется желанием компании минимизировать проблемы с программным обеспечением, поскольку интерфейс iPadOS уже оптимизирован для такого формата.

Размеры экранов складного iPhone составят 5,49 дюйма в сложенном состоянии и 7,74 дюйма в развернутом. Использование знакомого соотношения сторон позволит Apple избежать трудоемкой работы по адаптации тысяч приложений и элементов интерфейса.

На аппаратной стороне Apple также уделяет особое внимание надежности. Устройство, вероятно, не получит Face ID — вместо этого будет использоваться боковой сканер Touch ID. Особое внимание уделяется разработке шарнира: по слухам, он будет изготовлен из жидкого металла и металлического стекла.

Хотя точная цена пока неизвестна, можно ожидать, что складной iPhone будет стоить значительно дороже обычных моделей. Apple явно не хочет повторять ошибки конкурентов с ненадежными складными устройствами и готова вложить значительные ресурсы в создание премиального продукта. Больше подробностей о проекте должно появиться в ближайшее время.