Компания LG выпустила обновленный Gram 15 с новым процессором AMD Ryzen AI 7 350 на архитектуре Krackan Point в ультралегком корпусе

LG расширила линейку своих ультрабуков Gram, представив новую модель с процессором AMD. После успешного запуска версий с чипами Intel Arrow Lake-H и Lunar Lake в конце прошлого года, компания добавила вариант с архитектурой Krackan Point. Новый Gram 15 15Z80T оснащен процессором Ryzen AI 7 350, который сочетает четыре ядра Zen 5 и четыре Zen 5c, а также графику Radeon 860M на архитектуре RDNA 3.5.

Устройство сохранило характерные для серии Gram черты — ультралегкий корпус весом всего 1,29 кг и скромную комплектацию портов, включающую два USB Type-A, два USB Type-C и полноразмерный HDMI. Экран диагональю 15,6 дюймов с разрешением 1080p и яркостью 350 нит может показаться скромным на фоне современных стандартов, но соответствует позиционированию модели как мобильного рабочего инструмента.

На данный момент ноутбук уже появился в продаже в некоторых европейских странах по стартовой цене 1499 евро за конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. LG пока не сообщила о планах вывода этой модели на другие рынки, включая США и Азию.

Этот релиз особенно интересен тем, что представляет собой один из первых ноутбуков с процессорами AMD нового поколения Krackan Point. Ранее эти чипы уже показали себя хорошо в тестах Vivobook 16, демонстрируя отличный баланс производительности и энергоэффективности. Поклонники серии Gram теперь получат возможность выбрать между Intel и AMD версиями в зависимости от своих предпочтений.



Остается дождаться первых обзоров, чтобы оценить, насколько хорошо новый процессор работает в ультралегком корпусе Gram. Исторически эти ноутбуки славились своей портативностью и автономностью, а теперь, с появлением варианта на AMD, у пользователей появился дополнительный выбор для рабочих задач. Впрочем, отсутствие более яркого экрана может стать для некоторых недостатком этой в остальном привлекательной модели.