Согласно утечкам, iPhone 17 Pro получит 48-мегапиксельную телекамеру и запись видео в 8K

В последние недели в сети появилось множество слухов о будущих смартфонах Apple, и новый инсайдерский отчет добавил еще одну интригующую деталь. Согласно информации от китайского источника Fixed Focus Digital в Weibo, iPhone 17 серии получат возможность записи видео в разрешении 8K. Пока неясно, будет ли эта функция доступна во всей линейке или только в Pro-моделях, но слухи подтверждают предыдущие сообщения о серьезном апгрейде камер.

Основное внимание уделяется телефотокамере, которая в iPhone 17 Pro и Pro Max может получить увеличение разрешения с 12 до 48 мегапикселей. Это значительный шаг вперед, учитывая, что текущие iPhone 16 Pro теоретически способны снимать в 8K только основной и сверхширокоугольной камерами, но не телефотомодулем из-за его ограниченного разрешения. С новым 48-мегапиксельным сенсором и мощностью чипа A18 никаких технических препятствий для съемки 8K видео всеми камерами не останется.





Однако стоит помнить, что это пока лишь слухи — Apple официально не подтверждала подобных изменений. Если информация верна, iPhone 17 Pro может установить новый стандарт для мобильной видеосъемки, но реальные возможности станут известны только после официального анонса. Пока же остается гадать, насколько эти улучшения повлияют на итоговое качество видео и будут ли они действительно полезны большинству пользователей.