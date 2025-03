Oukitel P1000E Plus: портативная электростанция с солнечной зарядкой

Компания Oukitel запустила в Европе новую портативную электростанцию P1000E Plus, которая сразу же поступила в продажу на Amazon и официальном магазине производителя по сниженной цене — €429 вместо обычной цены €699. Станция весит 26,4 фунта и имеет размеры 13,6 x 8,9 x 9,4 дюйма.

P1000E Plus способна обеспечивать питание стандартных устройств с номинальной мощностью 1800 ватт и кратковременными пиками до 3600 ватт. Внутри станции используются ячейки LiFePO4 общей ёмкостью 1024 Вт⋅ч, что обеспечивает около получаса работы при полной нагрузке. Оставшаяся ёмкость после 4000 циклов зарядки составит 80% или более, что позволяет рассчитывать на долгий срок службы — более десяти лет при ежедневной эксплуатации.

Станция оборудована двумя портами USB Type-C с поддержкой USB PD, максимальная мощность которых составляет 100 и 20 ватт соответственно. Два порта USB Type-A обеспечивают до 18 ватт. Саму станцию можно заряжать от сети с мощностью до 1200 ватт или от солнечных панелей с мощностью до 500 ватт, комбинируя оба источника для достижения общей мощности 1700 ватт. Также поддерживается зарядка от автомобильного разъёма 12 В.



Важной особенностью P1000E Plus является функция UPS: станция включается всего за 10 миллисекунд при отключении электросети. Управление и мониторинг работы станции возможны через специальное мобильное приложение.