Теперь пользователи имеют доступ ко всем пресетам DLSS, включая "Performance", "Balanced" и "Quality".

NVIDIA выпустила обновление для своего приложения, которое добавляет новые функциональные возможности для технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling). Теперь пользователи имеют доступ ко всем пресетам DLSS, включая "Performance", "Balanced" и "Quality". Ранее были доступны только режимы "DLAA" и "Ultra Performance", что ограничивало гибкость настроек. С новым обновлением игроки смогут настроить визуальные эффекты в играх, которые изначально не поддерживают DLSS, используя весь спектр возможностей этой технологии.

Обновленное приложение также позволяет пользователям настраивать разрешение для DLSS Super Resolution в диапазоне от 33% до 100%. Это дает возможность точно подобрать баланс между качеством изображения и производительностью в зависимости от предпочтений игрока и характеристик его компьютера. Раньше такой опции не было, и пользователи могли выбирать только между двумя предустановленными значениями.

Кроме того, в приложении появились дополнительные улучшения, такие как перенос настроек отображения и цвета дисплея из панели управления NVIDIA в новое современное интерфейсное решение.



Все эти обновления доступны для владельцев видеокарт NVIDIA, использующих драйвер версии GRD 572.83 WHQL или новее.