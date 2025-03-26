NVIDIA выпустила обновление для своего приложения, которое добавляет новые функциональные возможности для технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling). Теперь пользователи имеют доступ ко всем пресетам DLSS, включая "Performance", "Balanced" и "Quality". Ранее были доступны только режимы "DLAA" и "Ultra Performance", что ограничивало гибкость настроек. С новым обновлением игроки смогут настроить визуальные эффекты в играх, которые изначально не поддерживают DLSS, используя весь спектр возможностей этой технологии.
Обновленное приложение также позволяет пользователям настраивать разрешение для DLSS Super Resolution в диапазоне от 33% до 100%. Это дает возможность точно подобрать баланс между качеством изображения и производительностью в зависимости от предпочтений игрока и характеристик его компьютера. Раньше такой опции не было, и пользователи могли выбирать только между двумя предустановленными значениями.
Кроме того, в приложении появились дополнительные улучшения, такие как перенос настроек отображения и цвета дисплея из панели управления NVIDIA в новое современное интерфейсное решение.
Все эти обновления доступны для владельцев видеокарт NVIDIA, использующих драйвер версии GRD 572.83 WHQL или новее.
NVIDIA выпустила обновление для своего приложения, которое добавляет новые функциональные возможности для технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling). Теперь пользователи имеют доступ ко всем пресетам DLSS, включая "Performance", "Balanced" и "Quality". Ранее были доступны только режимы "DLAA" и "Ultra Performance", что ограничивало гибкость настроек. С новым обновлением игроки смогут настроить визуальные эффекты в играх, которые изначально не поддерживают DLSS, используя весь спектр возможностей этой технологии.