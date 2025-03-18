Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Huawei готовит к выходу свой первый ARM-процессор X90

Новый процессор X90 от Huawei должен уменьшить зависимость компании от Intel и Microsoft, но столкнулся с трудностями из-за санкций США.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Huawei движется к запуску своего первого ARM-ориентированного чипсета для ПК, который, согласно последним утечкам, получил название X90. Эта важная разработка даст возможность компании сократить зависимость от таких гигантов, как Intel и Microsoft, предлагая собственное решение для различных продуктов. Ранее было сообщено, что изготовленный по индивидуальному заказу SoC (система на кристалле) будет включать ядра Kunpeng-920 с интеграцией DeepSeek, что подчеркивает стремление Huawei развивать свои технологии.
Несмотря на проделанную работу, Huawei сталкивается с серьезными трудностями из-за санкций США, что ограничивает доступ компании к передовым технологиям. В последнем утечке отсутствует информация о процессе производства чипа X90, но, скорее всего, Huawei будет использовать технологии SMIC с литографией 7 нм, что может стать сложностью для производительности в сравнении с конкурентами, такими как Apple с их процессорами M4 и Qualcomm с линейкой Snapdragon X.

Планы по запуску первого ARM-чипсета возникли не вчера, и ранее предполагалось, что X90 будет представлен в прошлом году. Однако новые слухи указывают на возможный релиз в первом квартале 2025 года. Существует надежда, что этот чип будет использовать более эффективные и легковесные ресурсы HarmonyOS NEXT, что поможет им работать более гладко даже при ограниченной производительности X90. Также предполагается, что компания последует примеру Apple, внедрив единую архитектуру оперативной памяти, что должно повысить эффективность работы систем, но и ограничит возможность расширения памяти пользователями.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
67
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
89
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
18
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
12
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
8
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
3
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Digital Foundry предположили, что GTA 5 стала полигоном для технологий, которые появятся в GTA 6
2
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
В Киеве спрогнозировали дефицит газа в 4,5 млрд кубометров из-за повреждения газовой инфраструктуры
6
Google Pixel 9a обходит Samsung Galaxy A56 в тестовых испытаниях перед запуском
1
В XDA рассказали о 4 причинах приобрести новый корпус для ПК
3
Кроссовер Xiaomi YU7 получил оригинальную приборную панель
+
Gigabyte официально представила топовую материнскую плату для оверклокинга Z890 AORUS Tachyon ICE
+
Samsung Galaxy S25 Edge получит титановый корпус и цену более 1200 евро
+
Tesla на автопилоте врезалась в стену с нарисованной свободной дорогой
3
Британия отложила первый поход авианосца "Принц Уэльский" из-за опасений угрозы со стороны хуситов
5

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
22
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
152
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
19
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
3
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
3
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
2
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
1
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
03:58
Это с какого перепуга на 6 -нее.на 8.Просто 3050 это дерьмо
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
%@!#*&(!%($!^)!@!
03:53
Ну ты прав, генерировать картинки бывает прикольно
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
mayday30
03:48
Как робособаки помогут непонятно. Жесткий диск наверняка погребен под метрами другого мусора.
Выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами британец обратился в ЕСПЧ
Денис Дардымов
03:30
Поддержка по европейски )) МЫ вас обнимем, пожалеем и даже посочувствуем, но денег не дадим ))
Министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать помощь Киеву на €40 млрд
Nvidia&Intel Hater
03:23
Конечно,перфоратор у меня тоже есть если что .Fuitsu
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Evgeny Chezarin
03:22
Неужели коллеги ранее практиковали метод...? Действительно пора усиливать работу с помощью данной методики.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
NightXO
03:21
Мы можем наблюдать чёрные дыры которые вместе с нами находятся внутри другой чёрной дыры? 🫣
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
Nvidia&Intel Hater
03:21
оно чудесно,пройдет до глубин черепной коробки.Главное нитку не порвать,что уши крепит,а то отвалятся.слепое еще и глухим станет
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Nvidia&Intel Hater
03:20
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Evgeny Chezarin
03:20
Оно прекрасно. То что нужно для лечебно-профилактических мероприятий.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем