Huawei движется к запуску своего первого ARM-ориентированного чипсета для ПК, который, согласно последним утечкам, получил название X90. Эта важная разработка даст возможность компании сократить зависимость от таких гигантов, как Intel и Microsoft, предлагая собственное решение для различных продуктов. Ранее было сообщено, что изготовленный по индивидуальному заказу SoC (система на кристалле) будет включать ядра Kunpeng-920 с интеграцией DeepSeek, что подчеркивает стремление Huawei развивать свои технологии.

Несмотря на проделанную работу, Huawei сталкивается с серьезными трудностями из-за санкций США, что ограничивает доступ компании к передовым технологиям. В последнем утечке отсутствует информация о процессе производства чипа X90, но, скорее всего, Huawei будет использовать технологии SMIC с литографией 7 нм, что может стать сложностью для производительности в сравнении с конкурентами, такими как Apple с их процессорами M4 и Qualcomm с линейкой Snapdragon X.



Планы по запуску первого ARM-чипсета возникли не вчера, и ранее предполагалось, что X90 будет представлен в прошлом году. Однако новые слухи указывают на возможный релиз в первом квартале 2025 года. Существует надежда, что этот чип будет использовать более эффективные и легковесные ресурсы HarmonyOS NEXT, что поможет им работать более гладко даже при ограниченной производительности X90. Также предполагается, что компания последует примеру Apple, внедрив единую архитектуру оперативной памяти, что должно повысить эффективность работы систем, но и ограничит возможность расширения памяти пользователями.