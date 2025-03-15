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ddr22
Epic Games и Qualcomm объединяются для поддержки Fortnite на Arm с Windows
Поддержка Fortnite на Windows на Arm произойдет несмотря на слабое распространение платформы

Компания Epic Games объявила о планах интеграции поддержки процессоров Qualcomm Snapdragon X в систему Easy Anti-Cheat для игры Fortnite, что сделает ее доступной для пользователей платформы Windows на Arm. Ожидается, что данное обновление будет доступно до конца 2025 года. В настоящее время без этого обновления игра Fortnite недоступна для пользователей Windows на Arm, поскольку система Easy Anti-Cheat блокирует их доступ к играм. Это связано с тем, что устройства на Windows на Arm используют эмуляцию Prism для запуска приложений x86 на аппаратном обеспечении Arm.На сегодняшний день существует лишь 675 приложений, совместимых с процессорами Arm, из которых 121 является играми. Сравнительно, на платформе Steam через слой Proton можно использовать 17955 игр. Поддержка системы Easy Anti-Cheat для Windows на Arm может открыть доступ к таким играм, как Apex Legends и Fall Guys, что станет значительным шагом вперед для пользователей этой платформы. Но стоит отметить, что принятие Windows на Arm движется довольно медленно. Генеральный директор Epic Games Тим Суини высказывал свои сомнения относительно поддержки Steam Deck и Linux, указывая на недостаточное количество разработчиков и малый рынок.
Согласно последним данным, процессоры Qualcomm занимают лишь 0.3% рынка ноутбуков и 0.1% от общей доли процессоров, в сравнении с AMD, Apple и Intel. Рынок Linux по данным опросов составляет около 1.45%. При этом исследование ABI Research прогнозирует, что к 2025 году уровень принятия Windows на Arm может достигнуть около 13%. Однако текущая доля Windows на Arm все еще не достигла даже 0.1%.
В начале 2023 года исследование от Counterpoint показало, что около 13% поставок ноутбуков содержат SoC на Arm, с прогнозом роста до 21.4% к 2025 году. Однако пока это не подтвердилось. Тем не менее, поддержка Fortnite и Easy Anti-Cheat на Windows на Arm может стать важным шагом для привлечения разработчиков и игроков, что потенциально поможет увеличить распространение платформы.

#fortnite
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