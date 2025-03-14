Ожидается выход обновленных процессоров Arrow Lake от Intel в 2024 году.

В 2023 году много обсуждалось положение обновленного поколения процессоров Arrow Lake (ARL-R) от Intel, и к сентябрю 2024 года некоторые эксперты считали этот проект завершенным. Однако в начале прошлого месяца источник информации Golden Pig Upgrade заявил, что руководство Intel все же решило возродить этот проект, по крайней мере для настольных процессоров "ARL-S Refresh". На днях этот же информатор подтвердил, что выход обновленных настольных процессоров на сокете LGA 1851 уже запланирован.

Golden Pig Upgrade также предоставил расширенный график запуска: "Обновление Arrow Lake HX подтверждено. ПК с ИИ становятся все более мощными". Новый процессорный сегмент, оснащенный процессорами ARL-HX, включает высококачественные ноутбуки и мини-ПК с APU Core Ultra 7 200 серии, которые только недавно появились на рынке.

Intel также анонсировала выход мобильных процессоров Panther Lake (PTL-H) во второй половине 2025 года. По информации из утечек, одна из целей заключается в повышении производительности встроенных нейропроцессоров (NPU) до стандартов, схожих с Lunar Lake, по крайней мере в обновленной версии Arrow Lake-S. Весьма вероятно, что данные изменения сделают продукты Intel более конкурентоспособными на рынке высокопроизводительных ПК и ноутбуков, так как интерес к устройствам с искусственным интеллектом продолжает расти.