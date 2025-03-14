Новая серия графических карт NVIDIA GeForce RTX 5050 и 5060 для ноутбуков с памятью GDDR7 уже на горизонте с ценами, которые не радуют.

В последние недели утечка информации о предстоящем оборудовании, особенно от розничных продавцов, предоставляет интересные детали о новых графических картах. Недавние данные от PC21 и Acer Hong Kong дали представление о будущих моделях NVIDIA GeForce RTX 5060 и RTX 5050 для ноутбуков. Отмечается, что RTX 5060 будет запущен в мае. Для обоих графических процессоров, RTX 5050 и RTX 5060, ожидается 8 ГБ видеопамяти, они оба будут использованы с новой спецификацией GDDR7. Это выглядит особенно многообещающим, поскольку обычная версия RTX 5050 для настольных ПК будет использовать GDDR6.

Кроме того, RTX 5070 для ноутбуков также будет оснащен 8 ГБ GDDR7, что позволяет предположить, что основные различия между RTX 5050, 5060 и 5070 будут заключаться в количестве ядер. Тем, кто ищет больше видеопамяти, придется потратиться на RTX 5070 Ti, который, как ожидается, будет оснащен 12 ГБ GDDR7.

Что касается цен, то одна из утечек о модели MSI VenturePro 16 с процессором Core 7 240H, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD и графикой RTX 5050 показывает цену в €1580, что примерно составляет $1720. Это свидетельствует о том, что даже более доступные модели графических карт Blackwell способны оставить даже самых обеспеченных покупателей в недоумении.