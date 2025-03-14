Ожидается, что iPhone 17 Pro и Pro Max оснастят паровой камерой, что повысит эффективность нового чипа A19 Pro.

Согласно последним слухам, Apple может ввести систему охлаждения с паровой камерой в свои новые смартфоны iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ранее компания не использовала такие решения, что приводило к снижению производительности при длительной работе, особенно в играх. Это негативно сказывалось на опыте пользователей и похоже, что Apple решила учесть прошлые ошибки, внедрив паровую камеру в свои флагманские модели. Информация появилась в китайской социальной сети Weibo, где автор с ником Setsuna Digital поделился подробностями о новом охлаждении. Интересно, что в публикации не упоминались iPhone 17 и iPhone 17 Air.

Также стало известно, что в iPhone 17 Pro и Pro Max будет использоваться новый чип A19 Pro, который, как ожидается, будет производиться по третьему поколению 3-нм техпроцесса компании TSMC, известного как N3P. Этот процесс обещает небольшое улучшение — примерно на 10% в эффективности и на 5% в производительности по сравнению с предыдущим поколением. Однако окончательно подтвердить это можно будет только после официального анонса, а текущие слухи следует воспринимать с долей скептицизма.