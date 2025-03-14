Новые блоки питания MSI MPG GS до 1250W разработаны для современных игровых ПК с учетом спецификаций ATX 3.1 и PCIe 5.1.

Компания MSI анонсировала новую серию блоков питания (БП) MPG GS, предназначенных для высокопроизводительных ПК. Это решение станет альтернативой более дорогой модели MEG Ai1600T, которая представляет собой премиум-сегмент с максимальной мощностью 1600 Вт и ценой в 699 долларов. Серия MPG GS включает три модели: A1250GS, A1000GS и A850GS, обеспечивающие мощности 1250 Вт, 1000 Вт и 850 Вт соответственно, что позволит эффективно питать большинство современных игровых систем на основе новейших видеокарт и процессоров.

Одним из ключевых аспектов новых БП является их соответствие актуальным стандартам PCI-SEG, таким как ATX 3.1 и PCIe 5.1. Эти спецификации гарантируют высокую безопасность и совместимость, предотвращая проблемы с отключением питания или перезагрузкой системы при пиковых нагрузках. Wiley гарантирует, что блоки питания MPG GS могут выдержать до 235% перегрузки, что критически важно при использовании графических карт, таких как RTX 40 и RTX 50, которые могут вызвать кратковременные всплески мощности. Кроме того, новые модели будут оснащены разъемами 12V-2x6, которые устраняют множество проблем, связанных с первыми версиями кабелей 12VHPWR. Все БП будут иметь сертификацию 80 PLUS GOLD и дизайн PFC+LLC с конденсаторами, способными работать при температуре до 105°C. Хотя информация о цене и сроках появления на рынке пока отсутствует, ожидается, что новые блоки питания станут доступны в ближайшее время.