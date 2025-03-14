Microsoft анонсирует проект Kennan: портативный Xbox от ASUS с унифицированным интерфейсом и единственным магазином игр

На этой неделе появилось сообщение о планах Microsoft по созданию новой игровой консоли и портативного устройства Xbox. Согласно информации от WindowsCentral, компания работает над наследником Series X, который планируется к выпуску в 2027 году. Но кроме этого, в отчетах упоминается, что Microsoft готовит свой собственный портативный гейминг-девайс, который также будет представлен в 2027 году. Этот проект, получивший кодовое название Project Kennan, разработан в сотрудничестве с ASUS.

Согласно более свежему отчету от The Verge, улучшенное название проекта — Kennan. Устройство будет работать на Windows и иметь интерфейс, напоминающий консоли Xbox. Это часть более амбициозного плана, известного как Project Bayside, целью которого является создание единого пользовательского интерфейса для всех устройств Xbox и Windows. Microsoft также работает над тем, чтобы разработчики игр могли легко создавать игры для портативных устройств, бытовых консолей и ПК.

На CES 2025 вице-президент Xbox Gaming Devices подтвердил, что они стараются объединить лучшие качества консолей и ПК. Проблема в том, что существующие портативные ПК на Windows не обеспечивают оптимального пользовательского опыта, и Microsoft намерена исправить это.



Ожидаемая цена устройства составляет от 499 до 599 долларов США. Это предполагает, что новое оборудование может использовать чипсет AMD Z2 Go, который хоть и немного медленнее Z1 Extreme, но мощнее APU в Valve Steam Deck. Таким образом, портативный Xbox мог бы занять промежуточное положение по производительности на рынке гейминга.