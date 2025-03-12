В новой утечке выяснены важные детали о Radeon RX 9060 XT: две версии, 20 Гбит/с и мощность 500 Вт.

В Интернете появилась новая информация о Radeon RX 9060 XT, грядущей видеокарте от AMD. Утечка подтверждает, что RX 9060 XT будет доступна в двух вариантах: с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти. Оба варианта будут использовать модули GDDR6 с пропускной способностью 20 Гбит/с на 128-битной шине. Ранее также ходили слухи, что AMD применит стратегию, аналогичную Nvidia, что теперь подтверждается новыми сведениями.

Ожидается, что GTX 9060 XT появится в продаже в течение второго квартала 2025 года, вероятно, одновременно с не-XT вариантом. Хотя официально информация еще не подтверждена, предполагается, что RX 9060 XT будет основана на графическом процессоре Navi 44. Существуют утечки, указывающие, что возможен также Navi 48, но это будет связано с более высокими версиями видеокарты.



Относительно потребляемой мощности, RX 9060 XT будет достаточно экономичной; по предварительным данным, для её работы потребуется блок питания мощностью всего 500 Вт через один 8-контактный разъем. Для ввода/вывода видеокарта будет оснащена двумя портами DP 2.1a и одним HDMI 2.1. Однако важнейший параметр, определяющий производительность — количество вычислительных единиц (CU) — пока остается неизвестным. Оптимальной цифрой считается 48, но если действительно использовать GPU Navi 44, это число может оказаться меньше.