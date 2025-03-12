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ddr22
TCL представила телевизоры X11K QD-Mini LED с размерами 85 и 98 дюймов
TCL X11K QD-Mini LED TV имеют Halo Control и поддержку Dolby Vision IQ.

Компания TCL представила в США новые телевизоры X11K, которые оснащены QD-Mini LED технологиями и доступны в размерах 85 и 98 дюймов. Эти модели отличаются разрешением 4K и внедрением нового Halo Control System, который решает проблему нежелательных эффектов, связанных с засвечиванием ярких объектов на более темных частях экрана. Панель CrystGlow HVA обеспечивает впечатляющий контраст 7000:1 и яркость до 6500 нит, что делает изображение ярким и детализированным.
Телекомпания также добавила функции, полезные для геймеров, такие как автоматический игровой режим с поддержкой ALLM и сертификацией AMD FreeSync Premium Pro. Обновленный интерфейс Google TV позволяет пользователям стримить контент из множества популярных приложений, а функции Chromecast и AirPlay 2 обеспечивают беспроводное воспроизведение. Телевизоры совместимы с голосовыми помощниками Amazon Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit.

Что касается соединений, X11K предлагает Wi-Fi 6 и Bluetooth, а также различные порты, включая HDMI и USB 3.0. Встроенная аудиосистема от Bang & Olufsen мощностью 120 Вт обеспечивает высококачественное звуковое сопровождение. Цены на 85-дюймовую модель составляют $9999.99, а на 98-дюймовую — $12999.99. В то время как 85-дюймовый телевизор на данный момент отсутствует в продаже, 98-дюймовую версию можно приобрести у различных розничных продавцов. Оба телевизора также были замечены на европейских сайтах и ожидаются в продаже в ближайшие 15-30 рабочих дней.

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