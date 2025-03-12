Новое обновление Dolphin Emulator приносит поддержку RetroAchievements и графические настройки для каждой игры на PC.

Эмулятор Dolphin, популярный для Wii и Gamecube, получил обновление под номером 2503. В этом выпуске разработчики внедрили поддержку читов, связанных с RetroAchievements и, что наиболее важно, возможность установки графических настроек для каждой игры отдельно на десктопе. Ранее RetroAchievements активировались только в "хардкорном" режиме, когда все читы были отключены, но теперь ситуация изменилась. Обновленный эмулятор позволяет использовать модификации, такие как широкоформатные хаки, исправления глюков и коды против инверсии стика, не отключая достижения, что делает их более доступными для пользователей.

К тому же, в новой версии представлено множество новых читов, доступных на всех платформах, хотя RetroAchievements остаются эксклюзивом для версии на ПК. Также обновление добавляет поддержку настройки графики для каждой игры — хотя ранее такие возможности были доступны через текстовые редакторы, новая версия упростила этот процесс. Пользователи теперь могут легко настраивать такие параметры, как сглаживание и разрешение, прямо в вкладке свойств игры.

Стоит отметить, что аналогичные настройки уже были доступны на Android-версии и это обновление в первую очередь касается PC. В обновлении также появились другие изменения, включая возможность автоматического отслеживания и отображения времени игры, а также переработанный интерфейс. Узнать больше о новшествах можно из официального списка изменений.