Новые водоблоки были полностью переработаны, что привело к улучшению основания и реактивной пластины, обеспечивая максимальную производительность охлаждения

Немецкая компания Alphacool International GmbH, специализирующаяся на водяном охлаждении компьютеров, представила новые водяные кулеры Core для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070. Более чем 20-летний опыт работы и широкий ассортимент продуктов позволили Alphacool произвести значительные улучшения в конструкции кулеров, обеспечивая максимальную производительность охлаждения для карт нового поколения. В новых водяных кулерах внесены изменения в основание и реактивную пластину, благодаря которым достигнуты оптимальные настройки расстояния между кулером и печатной платой, а также оптимизированы потоки воды. Основание кулера выполнено из обработанной меди с прочным хромированным покрытием, обеспечивая прочность и гладкую поверхность. Конструкция также включает латунные фитинги с нейлоновой крышкой.

Новые водоблоки Core GPU от Alphacool совместимы с моделями видеокарт Inno3D и Palit, включая INNO3D GeForce RTX 5070 X3 OC, INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC WHITE, INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2, INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 и Palit GeForce RTX 5070 Gaming.

