Игра Rise of the Ronin, выпущенная недавно для ПК, является разочаровывающим портом от компании KOEI TECMO

Недавно KOEI TECMO анонсировала выпуск Rise of the Ronin для ПК. Эта ролевая игра изначально была эксклюзивом для PlayStation 5 и состояла изданиями, выпущенными самой Sony. Очевидно, KOEI TECMO имела договор об эксклюзивности, так как почти год прошел с момента выпуска игры Nioh для PlayStation до ее выхода на ПК.

Rise of the Ronin похожа на Nioh, однако стиль прохождения схож с Assassin's Creed от Ubisoft. В игре есть элементы экшена, ролевой игры и исторической атмосферы. Игроки должны ощутить японскую эры Сенгоку, сражаясь в качестве самураев и ниндзя.

Технические аспекты игры вызвали большое разочарование. Технология Katana Engine, использованная Team Ninja, была использована и в предыдущих играх KOEI TECMO, таких как Dynasty Warriors 9, Wild Hearts и Wo Long: Fallen Dynasty, и все они страдали от серьезных проблем. Rise of the Ronin также склонна к сбоям. Даже на сильном игровом ПК игра не может обеспечить плавный геймплей и качественную графику.





Ожидаемые функции, такие как поддержка контроллера DualSense, не были включены в PC-версию игры. Среди положительных моментов стоит отметить улучшенную поддержку разрешения 8K и частоты кадров 120 FPS, а также поддержку технологий FSR и DLSS.