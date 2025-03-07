Недавно KOEI TECMO анонсировала выпуск Rise of the Ronin для ПК. Эта ролевая игра изначально была эксклюзивом для PlayStation 5 и состояла изданиями, выпущенными самой Sony. Очевидно, KOEI TECMO имела договор об эксклюзивности, так как почти год прошел с момента выпуска игры Nioh для PlayStation до ее выхода на ПК.
Rise of the Ronin похожа на Nioh, однако стиль прохождения схож с Assassin's Creed от Ubisoft. В игре есть элементы экшена, ролевой игры и исторической атмосферы. Игроки должны ощутить японскую эры Сенгоку, сражаясь в качестве самураев и ниндзя.
Технические аспекты игры вызвали большое разочарование. Технология Katana Engine, использованная Team Ninja, была использована и в предыдущих играх KOEI TECMO, таких как Dynasty Warriors 9, Wild Hearts и Wo Long: Fallen Dynasty, и все они страдали от серьезных проблем. Rise of the Ronin также склонна к сбоям. Даже на сильном игровом ПК игра не может обеспечить плавный геймплей и качественную графику.
Ожидаемые функции, такие как поддержка контроллера DualSense, не были включены в PC-версию игры. Среди положительных моментов стоит отметить улучшенную поддержку разрешения 8K и частоты кадров 120 FPS, а также поддержку технологий FSR и DLSS.