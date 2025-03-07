События новой игры разворачиваются после первой части, с упором на OmniTower - огромный жилой комплекс, захваченный группой наемников

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business - это самостоятельное продолжение игры RoboCop: Rogue City, которая стала хитом 2023 года. Разработчики NACON и Teyon анонсировали новую игру, в которой события разворачиваются после первой части. В центре внимания оказывается OmniTower - огромный жилой комплекс, который был захвачен группой наемников и превращен в свою опасную крепость. Игрокам предстоит очистить здание.

Одной из особенностей новой игры являются уникальные миссии, в которых игроки смогут играть за Алекса Мерфи, прежде чем он стал Робокопом. Питер Уэллер, который озвучил основного героя в оригинальном фильме «Робокоп», также примет участие в озвучивании персонажа Мерфи.