Он будет продаваться в шести классических цветовых вариантах, а также в специальной 6-кнопочной модели, вдохновленной Sega Saturn.

Компания Retroid представила новые подробности о своем портативном игровом устройстве Pocket Classic. Оно является двойником Game Boy Color и Analogue Pocket, и будет доступно в шести классических цветовых вариантах. Однако, Retroid также разработала опциональную 6-кнопочную модель, вдохновленную Sega Saturn, которая станет дополнительным вариантом для пользователей.

В Pocket Classic будет использоваться операционная система Android, а устройство также имеет слегка изогнутую заднюю панель, что должно улучшить комфорт при использовании. Важно отметить, что хотя на экране виднеется крышка батарейного отсека, по информации компании, она является лишь косметической деталью и не имеет функционального назначения.

Уточняется, что Pocket Flip 2, другое портативное устройство от Retroid, еще не вышло на рынок и компания решила сосредоточиться на выпуске Pocket Classic. Вместе с анонсом 6-кнопочной модели, компания представила несколько цветовых вариантов Pocket Classic, включая атомный фиолетовый, ягодный, классический 6, киви, желтый ПКМ, ретро и teal.

Одной из особенностей 6-кнопочной модели является замена кнопок ABXY на специальную шестикнопочную раскладку, которая является характерной для контроллера Sega Saturn.