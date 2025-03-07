На ПК стал доступен патч 1.03 для игры Final Fantasy VII Rebirth
Обновление Final Fantasy VII Rebirth для ПК, версия 1.03, было выпущено с устранением проблем, связанных с графическими процессорами AMD Radeon, а также с некоторыми другими улучшениями. Этот патч, имеющий размер около 18,3 ГБ, исправляет ошибки, повышает стабильность игры и уменьшает размер загружаемого пакета на Steam Deck, что особенно полезно для пользователей с ограниченным пространством на системе.
Основная команда разработчиков, похоже, сейчас полностью сосредоточена на разработке третьей и последней части трилогии Final Fantasy VII Remake, поэтому Final Fantasy VII Rebirth может не получить новых функций в будущем.
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