Обновление Final Fantasy VII Rebirth для ПК, версия 1.03, было выпущено с устранением проблем, связанных с графическими процессорами AMD Radeon, а также с некоторыми другими улучшениями. Этот патч, имеющий размер около 18,3 ГБ, исправляет ошибки, повышает стабильность игры и уменьшает размер загружаемого пакета на Steam Deck, что особенно полезно для пользователей с ограниченным пространством на системе.

Основная команда разработчиков, похоже, сейчас полностью сосредоточена на разработке третьей и последней части трилогии Final Fantasy VII Remake, поэтому Final Fantasy VII Rebirth может не получить новых функций в будущем.