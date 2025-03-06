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Assassin's Creed Shadows будет иметь длительность около 30-40 часов в основном сюжете

Это время немного меньше, чем у предыдущей игры Assassin's Creed Valhalla, которая требовала около 61 часа для прохождения только основного сюжета.
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На недавнем мероприятии в Японии, директор Ubisoft Quebec Джонатан Дюмон поделился информацией о продолжительности грядущей игры Assassin's Creed Shadows. Он сообщил, что основной сюжет игры будет длиться около 30-40 часов, в то время как полное прохождение с учетом всего побочного контента может занять свыше 80 часов. Сравнивая с предыдущей игрой серии, Assassin's Creed Valhalla, которая имела 61 час только на основной сюжет и около 150 часов при полном прохождении, Shadows предлагает немного меньше времени, но все равно обещает быть насыщенным и содержательным игровым опытом.
Также стоит отметить, что Ubisoft сталкивался с несколькими неудачными коммерческими запусками игр, таких как Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, XDefiant и Star Wars Outlaws. Поэтому Assassin's Creed Shadows становится важной для издателя игрой, с которой связаны большие надежды.

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