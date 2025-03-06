На недавнем мероприятии в Японии, директор Ubisoft Quebec Джонатан Дюмон поделился информацией о продолжительности грядущей игры Assassin's Creed Shadows. Он сообщил, что основной сюжет игры будет длиться около 30-40 часов, в то время как полное прохождение с учетом всего побочного контента может занять свыше 80 часов. Сравнивая с предыдущей игрой серии, Assassin's Creed Valhalla, которая имела 61 час только на основной сюжет и около 150 часов при полном прохождении, Shadows предлагает немного меньше времени, но все равно обещает быть насыщенным и содержательным игровым опытом.

Также стоит отметить, что Ubisoft сталкивался с несколькими неудачными коммерческими запусками игр, таких как Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, XDefiant и Star Wars Outlaws. Поэтому Assassin's Creed Shadows становится важной для издателя игрой, с которой связаны большие надежды.