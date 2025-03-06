Это обновление должно позволить Siri выполнять сложные задачи на естественном языке.

Компания Apple отложила крупное обновление интеллектуальной системы Siri на версию iOS 18.5 вместо планируемой версии iOS 18.4. Ожидается, что данное обновление позволит Siri выполнять сложные задачи, используя команды на естественном языке. Ранее было предположено, что новые функции появятся вместе с релизом iOS 18.4, однако компания столкнулась с проблемами при их разработке, что привело к задержке.

График разработки обновления Apple Intelligence откладывается, и похоже, что инженеры-программисты Apple испытывают трудности в выпуске новых функций. Ожидается, что основные функции улучшения Siri, экранная осведомленность и глубокое управление в приложениях, будут отложены до версии iOS 19. Это также может быть связано со сложностями, связанными с технологией генеративного искусственного интеллекта.