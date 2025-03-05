Она оснащена съемным лотком, что позволяет получить доступ к накопителям без открывания системного корпуса.

Компания Icy Dock представила новую карту-адаптер ExpressSlot Core MB305M4P-B, предназначенную для твердотельных накопителей M.2 NVMe и оснащенную съемным лотком, который обеспечивает быстрый доступ без использования инструментов. Этот адаптер PCIe 4.0 x4 позволяет легко устанавливать или заменять твердотельные накопители M.2 NVMe без необходимости открывать системный корпус.

ExpressSlot Core MB305M4P-B отличается от традиционных PCIe-адаптеров M.2 NVMe SSD тем, что не требует открытия корпуса для обслуживания. Съемный лоток для M.2 NVMe SSD находится на панели слота PCIe, и к нему можно легко получить доступ без использования инструментов.

ExpressSlot Core MB305M4P-B поддерживает установку одного твердотельного накопителя M.2 NVMe и обеспечивает удобную установку без использования инструментов. Процесс установки заключается в установке зажима для крепления M.2 SSD в специальную выемку на лотке. Это позволяет быстро и легко установить SSD без необходимости дополнительных инструментов.

