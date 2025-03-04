Хотя технические характеристики остались прежними, глобальная версия получила немного уменьшенную батарею

Компания Honor представила Pad V9 на глобальном рынке. Этот планшет является международной версией модели, которая уже дебютировала в Китае в декабре прошлого года. Характеристики международной версии оказались практически такими же, но имеется некоторое отличие - уменьшенная батарея. В то время как китайский вариант имеет 66-ваттную зарядку, международная версия оснащена 35-ваттной зарядкой. Однако, обе версии обладают емким аккумулятором емкостью 10100 мАч, который обеспечивает до 13,5 часов просмотра видео и 40 часов прослушивания музыки в потоковом режиме. Новый планшет Honor Pad V9 работает на базе процессора Dimensity 8350 Elite от MediaTek. Этот процессор сопряжен с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Внешне планшет имеет гладкую поверхность сзади и дисплей на передней панели. Доступны две версии цвета - серебристый и темно-синий.



Honor Pad V9 оснащен 12,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Его соотношение сторон составляет 8:5. Планшет имеет тонкий металлический корпус, который устойчив к царапинам.