Lenovo добавила экраны с частотой 120 Гц в бизнес-ноутбуки ThinkPad серии E
Компания Lenovo представила обновленные модели начального уровня ноутбуков ThinkPad, которые приносят значительные улучшения в виде качественных экранов и большей емкости аккумулятора.В новых моделях, таких как ThinkPad E14 Gen 7 и ThinkPad E16 Gen 3, Lenovo решила уделить особое внимание улучшению качества экранов. В результате обновления модели E14 Gen 7 получили экран с разрешением 2,8K, яркостью 400 кд/м² и частотой обновления 120 Гц, в то время как модель E16 Gen 3 обновлена панелью разрешением 2,5К и теми же характеристиками экрана. Кроме того, Lenovo также увеличила емкость аккумулятора новых моделей.
Эти улучшения значительно повысят привлекательность и функциональность моделей ThinkPad серии E.
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