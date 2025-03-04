Компания Lenovo представила обновленные модели начального уровня ноутбуков ThinkPad, которые приносят значительные улучшения в виде качественных экранов и большей емкости аккумулятора. В новых моделях, таких как ThinkPad E14 Gen 7 и ThinkPad E16 Gen 3, Lenovo решила уделить особое внимание улучшению качества экранов. В результате обновления модели E14 Gen 7 получили экран с разрешением 2,8K, яркостью 400 кд/м² и частотой обновления 120 Гц, в то время как модель E16 Gen 3 обновлена панелью разрешением 2,5К и теми же характеристиками экрана. Кроме того, Lenovo также увеличила емкость аккумулятора новых моделей.

Эти улучшения значительно повысят привлекательность и функциональность моделей ThinkPad серии E.