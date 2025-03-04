Компания Lenovo выпустила обновленные версии своих офисных ноутбуков Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 и ThinkPad T16 Gen 4. Главными нововведениями стали различные варианты новых процессоров.

Однако, кодовые названия процессоров, такие как Lunar Lake, Arrow Lake, Kraken Point и Strix Point могут быть запутывающими не только для потребителей, но и для журналистов. Даже производителям иногда трудно разъяснить все факты. Однако, детальная информация о каждой серии процессора не была представлена.

Предварительные отзывы пользователей о новых ноутбуках ThinkPad T14 Gen 6 и ThinkPad T16 Gen 4 в основном положительные, отмечая удобство и надежность этих устройств.



