Эти модели, созданные в 1983 году, сохранили классический дизайн, включая квадратную форму и знаковый узор в виде кирпичиков на циферблате

Японская компания Casio наконец-то выпустила на американский рынок долгожданные модели часов G-Shock GW-5000HS-1 и GW-5000HS-7. Эти новые модели, созданные в 1983 году, представляют собой современную версию классического дизайна с культовым квадратным циферблатом и знаковым узором в виде кирпичиков. Они оба оснащены более продвинутым модулем, учитывающим сигналы Multi-band 6 и систему зарядки от солнечной энергии Tough Solar.

Модель GW-5000HS-7 выделяется своим ярким белым цветом и неинвертированным дисплеем. Это первые часы серии GW5000, которые не являются черными. Модель GW-5000HS-1, напротив, сохраняет классический черный дизайн и оснащена инвертированным ЖК-дисплеем.

Оба выпускаются на основной фабрике Casio в Японии и имеют металлический корпус, завинчивающуюся заднюю крышку с покрытием DLC (алмазоподобный карбон), что обеспечивает дополнительную прочность, а ремешок выполнен из биологической смолы.

В дополнение к своему классическому дизайну, часы GW-5000HS серии G-Shock имеют такие передовые функции, как питание от солнечной батареи Tough Solar, поддержка Multi-band 6 для точного хронометража, светодиодная подсветка Super Illuminator, обеспечивающая хорошую читаемость в темноте, а также водонепроницаемость на глубине до 200 метров. Они также обладают стандартными функциями, такими как мировое время, таймер обратного отсчета, будильники, автоматический календарь, секундомер и индикатор заряда батареи.



