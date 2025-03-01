После запуска Metro Exodus, 4A Games Malta и 4A Games Ukraine стали независимыми и приступили к разработке проектов отдельно.

Украинская компания 4A Games Ukraine объявила о своем ребрендинге под названием Reburn и о разработке новой кооперативной игры в жанре шутера от первого лица, названной La Quimera. Это заявление было встречено с некоторым удивлением, особенно фанатами серии Metro, так как часть команды 4A Games переехала на Мальту после начала политической нестабильности в Украине в 2014 году. Ранее оба офиса работали вместе над игрой Metro Exodus.

4A Games Malta и 4A Games Ukraine стали достаточно большими после запуска Metro Exodus в 2019 году, и они начали заниматься проектами отдельно друг от друга. Мальтийский офис был приобретен компанией Embracer, а украинский остался независимым и получил финансирование для разработки своего собственного проекта, который стал игрой La Quimera. Обе студии по-прежнему имеют право использовать движок 4A Engine, который является основным движком игр серии Metro.

Согласно заявлению основателя и генерального директора компании Reburn Дмитрия Лымаря, La Quimera основывается на успехе в создании повествовательных шутеров для серии Metro. Однако игра будет представлять новую уникальную историю и стиль игры в научно-фантастической сеттинге.

