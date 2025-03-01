Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
4A Games Ukraine объявила о смене бренда на Reburn и о разработке новой игры La Quimera
После запуска Metro Exodus, 4A Games Malta и 4A Games Ukraine стали независимыми и приступили к разработке проектов отдельно.

Украинская компания 4A Games Ukraine объявила о своем ребрендинге под названием Reburn и о разработке новой кооперативной игры в жанре шутера от первого лица, названной La Quimera. Это заявление было встречено с некоторым удивлением, особенно фанатами серии Metro, так как часть команды 4A Games переехала на Мальту после начала политической нестабильности в Украине в 2014 году. Ранее оба офиса работали вместе над игрой Metro Exodus.
4A Games Malta и 4A Games Ukraine стали достаточно большими после запуска Metro Exodus в 2019 году, и они начали заниматься проектами отдельно друг от друга. Мальтийский офис был приобретен компанией Embracer, а украинский остался независимым и получил финансирование для разработки своего собственного проекта, который стал игрой La Quimera. Обе студии по-прежнему имеют право использовать движок 4A Engine, который является основным движком игр серии Metro.
Согласно заявлению основателя и генерального директора компании Reburn Дмитрия Лымаря, La Quimera основывается на успехе в создании повествовательных шутеров для серии Metro. Однако игра будет представлять новую уникальную историю и стиль игры в научно-фантастической сеттинге.

#la quimera
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
6
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
18
Android Auto 18.3 официально представлен: исправление ошибок и новые улучшения
+
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
1
В России выпустили полностью отечественный пятиосевой станок с ЧПУ для нужд авиастроения
+
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
6
Смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получат новые процессоры и экраны
1
Япония оказалась на пороге нового уровня демографического кризиса
2
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
10
Страница Grand Theft Auto 5 Enhanced появилась в Steam
+
Digital Chat Station: Honor GT Pro будет оснащен Snapdragon 8 Elite и батареей на 6000 мАч
+
Google и Qualcomm обещают выпускать обновления для новых Android-устройств на протяжении восьми лет
+
Гуманоидный робот G1 от Unitree осваивает кунг-фу с помощью Sim2Real технологии
+
В Японии создали видеоигру-стрелялку, в которой пули размером в одну миллиардную метра
2
EA рассказывает о дальнейших планах по развитию Command and Conquer
4
Radeon RX 9070 и RX 9070 XT представлены в Китае по ценам от 620 до 690 долларов
12
На ПК доступна предзагрузка GTA 5 Enhanced, новой версии с улучшениями для следующего поколения.
+
Первые обзоры iPhone 16e описали модем C1, производительность A18 с 4-ядерным GPU и многое другое
+
Новый мод для Kingdom Come: Deliverance II значительно повышает производительность
+
В России создали альтернативный пальмовому маслу пищевой продукт
4

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
20
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
24
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
80
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
9
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
48
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
51
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
6
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
4

Сейчас обсуждают

такой т0
08:01
зачем нам пиратские копии, активируем только официальные образы под чутким руководством мелкомягких, они всегда это приветствуют
Copilot от Microsoft позволяет активировать пиратские копии Windows 11
такой т0
07:52
ждём новостей из синагоги
В РПЦ уверены, что покушение на митрополита Тихона могло сорвать мирный процесс на Украине
botph
07:44
Ну и хорошо. Ещё бы сони заставить на ящик свои игры выпустить.
Indiana Jones and the Great Circle Выйдет на PS5 в апреле
Сергей Анатолич
07:30
На быстрое подписание соглашения о прекращении огня он не готов? Ну и не надо. Так подпишет капитуляцию, не он первый.
CBS News: Власти США не уверены, что смогут теперь добиться прекращения огня
Сергей Анатолич
07:27
Кокаино!
В интервью Fox News Зеленский усомнился в дружбе между США и Украиной
VRoman
07:22
Решили всё же "новое" поколение в 6000й линейке выпустить, а не рефреш рефреша?
Затраты NVIDIA на исследования и разработки в прошлом году выросли в полтора раза
VRoman
07:17
И продолжит проваливаться до выхода 6000й линейки
В прошлом квартале игровая выручка NVIDIA провалилась на 22%
VRoman
07:13
Без явных преимуществ отностительно 4000й линейки ни о каком росте выручки речи быть не может. Да и вообще пока выручка НВидии от ускорителей вычислений в 14 раз выше выручки игрового сегмента Хуангу ...
В этом квартале NVIDIA рассчитывает на последовательный рост игровой выручки
DANYNAFIG
07:05
Какой хороший день сегодня я просто рад это нам плюс :)
В интервью Fox News Зеленский усомнился в дружбе между США и Украиной
такой т0
06:56
дак це ж эвропа у клоунов брать там умеют
В интервью Fox News Зеленский усомнился в дружбе между США и Украиной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем