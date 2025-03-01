Ocelot, созданный командой Центра квантовых вычислений AWS, является прорывом в разработке отказоустойчивых квантовых компьютеров, способных решать задачи коммерческого и научного значения.

Amazon Web Services (AWS) представила новый чип для квантовых вычислений под названием Ocelot. Этот чип разработан командой Центра квантовых вычислений AWS при Калифорнийском технологическом институте и представляет собой важный шаг в создании отказоустойчивых квантовых компьютеров, способных решать сложные коммерческие и научные задачи, которые не могут быть выполнены с помощью обычных компьютеров. Ocelot обладает уникальным дизайном, использующим "кошачий кубит" для внутреннего снижения ошибок в квантовых вычислениях. Это позволяет значительно сократить затраты на квантовую коррекцию ошибок.

Целью AWS было разработать микрочип Ocelot, который можно изготовить в масштабируемом режиме, используя процессы из микроэлектронной промышленности. Результатом является инновационный подход к созданию чипа, объединяющий технологию "кошачьих кубитов" и компоненты квантовой коррекции ошибок на микроуровне. Этот подход может значительно снизить ресурсы, необходимые для квантовой коррекции ошибок и снизить стоимость реализации квантовых компьютеров.

История вычислительной техники показывает, что значительные прорывы достигаются путем пересмотра аппаратных компонентов, что влияет на стоимость, производительность и осуществимость новой технологии. Однако создание отказоустойчивых квантовых компьютеров остается большим вызовом. Несмотря на это, новый чип Ocelot представляет собой значительный шаг в этом направлении и может быть ключевым элементом в будущем развитии квантовых вычислений.

