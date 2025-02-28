В отличие от iPhone 16, iPhone 16e не имеет оптической стабилизации изображения.

Недавно стали доступны обзоры iPhone 16, в которых были отмечены некоторые ключевые особенности устройства. Производители сделали акцент на возможности подключения модема C1, наличии чипа A18 с 4-ядерным графическим процессором и отсутствии технологии MagSafe.

Визуально iPhone 16e похож на iPhone 14 и получил OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма. Отмечается, что устройство оснащено однообъективной 48-мегапиксельной камерой Fusion Camera на задней панели и системой распознавания лица Face ID вместо Touch ID. Также, внутри устройства используется немного урезанная версия чипа A18. Отличительной особенностью iPhone 16e является наличие нового 5G-модема C1, разработанного Apple.

Первые обзоры устройства не отмечают значительной разницы в производительности модема C1 по сравнению с моделями других производителей, что подчеркивает точность и качество пользовательских чипсетов Apple. Кроме того, продолжается дискуссия о времени работы устройства. Apple заявила, что iPhone 16e имеет наилучшее время автономной работы среди 6,1-дюймовых моделей, в значительной степени благодаря модему C1. Различные обзоры показывают некоторые различия в длительности работы аккумулятора, но в целом iPhone 16e показал хорошие результаты. Есть также отмечено, что iPhone 16e лишен технологии MagSafe, что позволило представителям Apple установить в устройство аккумулятор большей емкости.