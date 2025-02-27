Мод обеспечивает прирост среднего FPS на различных разрешениях экрана, таких как 4K, 1440p и 1080p, в зависимости от аппаратного обеспечения.

Недавно был выпущен новый мод под названием "FPS Boost - Enables Async Compute" для игры Kingdom Come: Deliverance II, который существенно увеличивает производительность игры путем включения технологии Async Compute. Данный мод не конфликтует с другими модификациями и доступен для скачивания с платформы Nexus Mods. Он обеспечивает заметный прирост производительности, особенно на высококлассном оборудовании, благодаря активации технологии Async Compute, которая изначально была отключена в базовой игре. Эффективность повышения производительности зависит от аппаратных характеристик, но она остается неизменной независимо от разрешения.

В новом видео, подготовленном Compusemble, показано, что мод обеспечивает увеличение среднего количества кадров в секунду (FPS) на 9,83% при максимальных настройках Experimental в разрешении 4K, на 11,88% в разрешении 1440p и на 14,52% в разрешении 1080p с графической картой RTX 4090. Другие пользователи также сообщают о заметном улучшении производительности на других графических процессорах, поэтому данный мод безусловно стоит попробовать. Тем не менее, следует отметить, что у модификации есть определенные проблемы, включая отсутствие работы некоторых эффектов освещения во время дождя.

Важно отметить, что Kingdom Come: Deliverance II является одной из немногих игр, вышедших в последние несколько лет, которая не требует модификаций для достижения приемлемого качества запуска на компьютере.



