Edge of Memories - это сиквел ролевой игры Edge of Eternity, разрабатываемой французской студией Midgar Studio.

Французская студия Midgar Studio анонсировала новую ролевую игру в японском стиле под названием Edge of Memories. Являясь сиквелом игры Edge of Eternity, эта игра представляет собой полноценную экшен-РПГ с боями в реальном времени. Несмотря на это, она все еще носит в себе влияние японских игр, особенно в плане художественного стиля и анимации. Игра будет разработана на движке Unreal Engine 5 и выпущена компанией Nacon, которая приобрела студию в 2022 году.



Боевая система в игре основывается на комбо, где игроки смогут использовать быстрые удары и разрушительные приемы, чтобы противостоять своим врагам. Игра также обещает множество квестов и исследований, а также возможность создавать и улучшать свою экипировку. Визуально игра ярка и красочна, сочетая в себе магию фантастического мира и элементы японского аниме.