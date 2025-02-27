По словам министра экономики Тайваня Куо Чи-хуи, правительство Тайваня пока не получило информации о планах TSMC по приобретению 20-процентной доли в Intel. Министр отметил, что любые сделки такого рода требуют одобрения со стороны Комиссии по проверке инвестиций Тайваня, которая пока не получила подробностей о предполагаемой сделке. Хотя акции Intel выросли на 13,70% с начала года, они потеряли значительную часть этого прироста, поскольку партнерство с TSMC остается неопределенным.



Однако министр экономики Тайваня отказался комментировать сделку между TSMC и Intel до получения дополнительной информации. Согласно отчету TVBS, Куо Чи-хуэй поделился информацией о планах TSMC приобрести 20% акций Intel с целью оптимизации производства чипов последней компанией. Intel уже долгое время сталкивается с трудностями в передовых производственных процессах, в результате чего TSMC стала ведущей компанией в мировой индустрии по технологиям и доле рынка в сфере контрактного производства чипов.



