Разработчик ремейка Silent Hill 2 команда Bloober работает над новой игрой, основанной на IP Konami
Польская студия разработчиков Bloober Team, известная свои ремейком игры Silent Hill 2, подтвердила продолжение сотрудничества с компанией Konami. В новом сообщении, опубликованном на официальном сайте студии, они объявили о заключении соглашения о совместном проекте, основанном на неуказанном интеллектуальной собственности (IP) Konami. Как и в случае с ремейком Silent Hill 2, Konami будет выступать издателем и правообладателем новой игры.
Хотя не было дано явных намеков на конкретную серию, на основе которой будет создан новый проект, Bloober Team известна своим опытом в жанре хоррора. Поэтому есть предположение, что польская студия может снова заняться серией Silent Hill. Однако многие фанаты также выражают интерес к ремейку оригинальной первой части этой популярной серии игр.
Независимо от выбора Bloober Team, студия уже доказала, что обладает потенциалом создавать захватывающие хоррор-игры, и их работа над ремейком Silent Hill 2 получила признание игрового сообщества. Фанаты с нетерпением ожидают, что новый проект от этой команды будет достойным продолжением их работы.
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