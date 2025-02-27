LG выпустила игровой монитор UltraGear OLED 45GX90SA, который, похоже, будет заменой для модели UltraGear OLED 45GS95QE.
UltraGear OLED 45GX90SA имеет некоторые уникальные характеристики, которые делают его отличным выбором для игровых энтузиастов. Монитор оснащен OLED-дисплеем и поддерживает разрешение 4K.Особенностью UltraGear OLED 45GX90SA является частота обновления в 120 Гц. Монитор также обладает низкой задержкой ввода.
Кроме того, UltraGear OLED 45GX90SA имеет поддержку технологии NVIDIA G-Sync, которая обеспечивает синхронизацию кадров между графической картой и монитором, предотвращая разрывы и заедания изображения. Также монитор обладает широкими углами обзора и высокой яркостью.
UltraGear OLED 45GX90SA поддерживает HDR10, оснащен портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB 3.0, обеспечивая гибкое подключение к различным устройствам.