По последней информации от AMD, графические процессоры RDNA 4, включая RX 9070 XT, будут иметь конкурентоспособные цены. В то время как видеокарта Nvidia RTX 5070 Ti страдает от дефицита и имеет высокую стоимость, RX 9070 XT может предложить лучшую цену при продуктивности в разрешении 4K. Ожидается, что официальный анонс новых видеокарт AMD состоится 28 февраля, что позволит наконец завершить все спекуляции.

Дата выхода RX 9070 и RX 9070 XT запланирована на 6 марта, однако точная цена по-прежнему остается тайной. Утечки от розничных продавцов указывают на ценовой диапазон от $549 до $749. Это говорит о том, что AMD стремится предложить доступность своих новых видеокарт, чтобы привлечь больше потребителей. Более низкая цена RX 9070 XT по сравнению с Nvidia RTX 5070 Ti может быть привлекательным фактором для геймеров и энтузиастов, и это может стать значимым конкурентным преимуществом для AMD.

