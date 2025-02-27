Цена на видеокарту AMD RX 9070 XT будет ниже, чем на видеокарту RTX 5070 Ti от Nvidia
По последней информации от AMD, графические процессоры RDNA 4, включая RX 9070 XT, будут иметь конкурентоспособные цены. В то время как видеокарта Nvidia RTX 5070 Ti страдает от дефицита и имеет высокую стоимость, RX 9070 XT может предложить лучшую цену при продуктивности в разрешении 4K. Ожидается, что официальный анонс новых видеокарт AMD состоится 28 февраля, что позволит наконец завершить все спекуляции.
Дата выхода RX 9070 и RX 9070 XT запланирована на 6 марта, однако точная цена по-прежнему остается тайной. Утечки от розничных продавцов указывают на ценовой диапазон от $549 до $749. Это говорит о том, что AMD стремится предложить доступность своих новых видеокарт, чтобы привлечь больше потребителей. Более низкая цена RX 9070 XT по сравнению с Nvidia RTX 5070 Ti может быть привлекательным фактором для геймеров и энтузиастов, и это может стать значимым конкурентным преимуществом для AMD.
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