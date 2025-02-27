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Huawei выпустила планшет MatePad Pro 13.2 2025

Планшет оснащен ярким OLED-дисплеем и аксессуарами.
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Huawei представила новый планшет MatePad Pro 13.2 2025 на мировом рынке и предлагает ранние скидки после запуска продаж. Этот планшет оснащен ярким OLED-дисплеем и аксессуарами, которые не уступают конкурентам, таким как Apple и Samsung, но имеет значительно более низкую стартовую цену.
MatePad Pro 13.2 2025 был первоначально представлен компанией Huawei в ноябре 2024 года в Китае. Этот планшет имеет размеры 289,1 x 196,1 x 5,5 мм и весит 580 граммов. Он оснащен ярким OLED-дисплеем, который обеспечивает отличное качество изображения.
Один из ключевых моментов нового MatePad Pro 13.2 2025 заключается в том, что он работает под управлением HarmonOS 4.3. Это операционная система, разработанная Huawei, которая предлагает удобный интерфейс и большой выбор функций для пользователей.
MatePad Pro 13.2 2025 также имеет широкий набор аксессуаров, таких как стилус и клавиатура, которые позволяют использовать планшет для творческих задач и повышают его функциональность. Кроме того, планшет поддерживает различные режимы экрана, включая режим чтения, режим зрения и режим развлечений, чтобы удовлетворить потребности разных пользователей.

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