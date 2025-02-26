Основной акцент будет сделан на камеры, что подтверждается на тизерном изображении, где видно большой корпус камеры на задней стороне телефона.

На выставке MWC 2025 компания Realme планирует представить новую серию смартфонов 14 Pro. В состав этой серии войдут несколько моделей, которые будут предназначены для среднего класса. Однако, помимо этого, у компании также есть планы на выпуск высококлассного смартфона. На данный момент, компания представила только тизерное изображение модели, которую они назвали "Ultra", однако реальное название модели пока не разглашается.

Одной из ключевых особенностей нового смартфона Ultra будет его камерный модуль. На тизерном изображении видно, что на задней стороне устройства будет располагаться большой круглый корпус камеры. Это наводит на мысль, что камера будет являться одним из главных преимуществ этой модели.

Пока что компания Realme не раскрывает подробностей о других характеристиках смартфона Ultra. Однако, так как он является частью серии 14 Pro, можно предположить, что в нем будут использованы достаточно мощные компоненты.



