Samsung обещает, что складной Galaxy Z Fold 7 будет иметь ультратонкий корпус
По слухам, Samsung готовит новую модель смартфона Galaxy Z Fold 7, которая будет отличаться от предыдущей модели Galaxy Z Fold 6. Новый смартфон будет еще более тонким, высоким и широким, чем его предшественник. Эта информация была раскрыта надежным источником, который предоставил некоторые подробности об ожидаемых изменениях. Вместе с этим, ранее появилась информация о модели Galaxy Z Fold Special Edition, которая также будет компактнее, чем предыдущие модели.
Разница в размерах между Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Fold 7 будет заметна сразу же. Новая модель должна будет обладать более тонким корпусом и, вероятно, более продвинутой технологией складывания экрана.
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