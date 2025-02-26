Ранее компания уже использовала Snapdragon в своих моделях Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus

По последним слухам, Samsung может изменить свою стратегию и отказаться от использования собственного процессора Exynos 2500 в пользу Snapdragon 8 Elite в следующей модели Galaxy Z Flip7. Это будет не первым случаем, когда Samsung заменяет собственный чип Snapdragon. Ранее компания уже использовала Snapdragon 8 Elite в Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus. Однако, пока что эта информация не подтверждена официально.

Такой шаг может быть обусловлен стремлением компании улучшить производительность и оптимизацию своих смартфонов. Snapdragon 8 Elite представляет собой мощный и эффективный процессор, который может обеспечить более плавную работу устройства и лучшую производительность при многозадачности.



Galaxy Z Flip7 – это ожидаемое четвертое поколение складного смартфона от Samsung. Эта модель, вероятно, будет иметь улучшенные характеристики и функциональность, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Ожидается, что устройство будет оснащено изогнутым дисплеем и современной камерой, а также будет поддерживать последние технологии связи.



Компания Samsung стремится расширить своё присутствие на рынке складных смартфонов и конкурировать с другими производителями, такими как Motorola и Huawei. Замена Exynos 2500 на Snapdragon 8 Elite может быть одним из шагов в этом направлении, так как Snapdragon процессоры широко используются в индустрии мобильных устройств и обладают хорошей репутацией.



