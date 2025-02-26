Устройство имеет двойную камеру и память объемом 6 ГБ/128 ГБ

В интернете появилось объявление о продаже редкого прототипа смартфона Sony Xperia AG-1 5G. Это устройство, которое так и не было выпущено на рынок, оснащено чипсетом Snapdragon 855 и имеет удлиненную форму, что позволяет ему поддерживать соотношение сторон 21:9 и дополнительное коммуникационное оборудование.

На сайте представлено несколько изображений, подтверждающих подлинность прототипа, включая видимые логотипы "Sony" и "Xperia". Интересно, что внутри компании Sony этот прототип был известен как AG-1, хотя продавец указывает модель как "Sony Xperia 1s".



Появление прототипа Sony Xperia AG-1 5G вызвало большой интерес среди поклонников марки и коллекционеров техники. Эти редкие экземпляры смартфонов всегда привлекают внимание коллекционеров, стремящихся обладать устройствами, которые никогда не поступали в широкую продажу. Ограниченное количество таких прототипов делает их особенно ценными.



Хотя появление этого прототипа смартфона на рынке вызывает интерес, потенциальным покупателям стоит быть осторожными. Как известно, прототипы обычно связаны с определёнными рисками, такими как отсутствие официальной поддержки и возможные неполадки, вызванные незавершенным производством. Кроме того, покупка этого прототипа может привести к непредсказуемым проблемам, поскольку устройство никогда не было предназначено для продажи.

