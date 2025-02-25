Oppo представила информацию о своем новом флагманском смартфоне, Oppo Find X8 Ultra, который будет оснащен камерой Hasselblad. Менеджер компании, Чжоу Бао, поделился некоторыми ключевыми деталями о камере в посте на Weibo. Он упомянул, что новый объектив и другие аппаратные инновации будут значительно улучшать качество фотографий при низком освещении и точность передачи цвета, особенно в темное время суток. Если эти обновления будут успешными, Oppo Find X8 Ultra может стать лидером в области ночной фотографии. Однако, чтобы подтвердить свои претензии, Oppo должна пройти объективные тесты и обзоры.

Новый смартфон Oppo будет иметь значительную конкуренцию на рынке. В то время, когда Oppo Find X8 Ultra будет доступен в Китае, конкурент Xiaomi 15 Ultra уже будет присутствовать. Недавно производительность камеры Xiaomi в условиях низкой освещенности привлекла внимание. Vivo X200 Ultra также будет сильным конкурентом с тремя одинаковыми датчиками камеры.