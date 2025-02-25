Компания Asus представила новый аксессуар - мышь с дозатором аромата, именуемую Fragrance Mouse. В отличие от обычных компьютерных мышей, данное периферийное устройство имеет внутренний отсек, предназначенный для хранения и распыления ароматических масел, создавая приятные запахи вокруг рабочего места пользователя.

Fragrance Mouse предлагает уникальную возможность заполнять и чистить флакон с ароматическими маслами, позволяя пользователям наслаждаться различными запахами, которые могут создавать приятную атмосферу во время работы или отдыха за компьютером. Конструктивно мышь выполнена из пластика и имеет контурную форму, которая обеспечивает удобство и комфорт при работе. Оснащена устройство тефлоновыми ножками, обеспечивающими плавное и быстрое скольжение.

Устройство также обладает прочностью и надежностью, благодаря низкому уровню шума и предполагаемой износостойкости на уровне 10 миллионов нажатий переключателей. Относительно энергопотребления, Fragrance Mouse работает на одной батарее типа АА, с обещанием продолжительности работы до года.

Что касается подключения, мышь может работать через Bluetooth или USB-A-ключ на 2,4 ГГц. В этом же отсеке находится и флакон с ароматическим маслом, который может быть заполнен эфирными маслами или ароматическими продуктами.