Согласно утечкам, новая модель является практически точной копией своего предшественника, но есть некоторые визуальные отличия, указывающие на то, что это издание 2025 года.

По утечкам изображений, новый смартфон Motorola Razr 60 Ultra, ожидаемый в качестве преемника модели Razr 50 Ultra, уже представлен в интернете. Внешне новая модель выглядит практически так же, как предыдущая, однако имеет некоторые изменения, указывающие на то, что это издание 2025 года.

Согласно утечке данных, задняя панель будет изготовлена из искусственной кожи. Кроме того, представлен новый цвет "Рио красный", который ожидается в новой модели. Это уже второй цвет, о котором сообщается, а история предыдущих моделей позволяет предположить, что у Motorola будет больше двух вариантов цветов.

Данные утечки изображений позволяют полностью рассмотреть смартфон Motorola Razr 60 Ultra со всех сторон. Хотя точные размеры устройства пока неизвестны, оно выглядит таким же тонким, если не тоньше, чем его предшественник. Напомним, что ширина предыдущей модели в раскрытом состоянии составляет 7,1 мм, а в закрытом - 15,3 мм.

Согласно другим утечкам, новый флагманский смартфон Motorola Razr будет оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Однако важно отметить, что дата выхода устройства, указанная на рендерных изображениях, не является официальной и может быть изменена.