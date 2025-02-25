Основным изменением является поддержка аксессуара HRM 200, позволяющего синхронизировать данные с другими носимыми устройствами.

Компания Garmin выпустила стабильное обновление программного обеспечения для своих смарт-часов Forerunner 165, Forerunner 255, Forerunner 265, Forerunner 955 и Forerunner 965. Версия 22.22 включает поддержку нового аксессуара HRM 200, позволяющего синхронизировать данные с другими носимыми устройствами.

Одной из главных новых функций оказался инструмент Body Battery TrueUp, который улучшает точность данной метрики для пользователей, использующих несколько устройств, позволяя синхронизировать соответствующие данные. Помимо этого, обновление включает добавление силовых тренировок в планы тренировок Garmin Run Coach и Garmin Cycling Coach. Кроме того, показатели готовности к тренировкам в течение дня также были обновлены.

Важно отметить, что продуктовая линейка Forerunner является одной из самых популярных серий смарт-часов от Garmin. Они предназначены для спортсменов и любителей фитнеса и предлагают широкий спектр функций, таких как отслеживание активности, мониторинг сердечного ритма, GPS-навигация и другие полезные возможности.