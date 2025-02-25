Новые наручные часы Casio G-Shock GMD-B300SC предлагают широкий спектр функций для отслеживания активности и удобной носки.

Японская компания Casio выпустила новую модель наручных часов G-Shock GMD-B300SC, которая теперь доступна для мирового рынка. Ранее эти часы уже были выпущены в Японии и теперь они становятся доступными для покупателей по всему миру.

Основная особенность этих часов - возможность отслеживать количество шагов, благодаря встроенному акселерометру. Собранные данные могут быть отправлены на смартфон через Bluetooth, что позволяет пользователям просматривать свою активность. Кроме поддержки двух часовых поясов, секундомера с точностью до 1/100 секунды, таймера обратного отсчета и пяти ежедневных будильников, часы также имеют светодиодную подсветку для удобства чтения дисплея в темноте. Календарь на часах полностью автоматический и позволяет отображать даты до 2099 года. Эти часы изготовлены из ударопрочного материала и водонепроницаемы до 20 бар. Батарея типа CR2016 обеспечивает примерно два года работы. Каждая модель GMD-B300SC имеет восьмиугольный циферблат и разноцветные акценты. GMD-B300SC-2 имеет бирюзовый цвет, GMD-B300SC-4 - кораллово-оранжевый, а GMD-B300SC-7 - белый.